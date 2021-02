Si parte quindi con le vaccinazioni del personale scolastico per i docenti dell’Asl Napoli. Ecco infatti le 8 sedi scelte per la somministrazione del siero di Astrazeneca a tutto l’organico con un massimo di età di 55 anni. Astrazeneca, come è noto, non sarà dunque in questa fase inoculata agli ultra55enne, che quindi dovranno attendere Pfizer o Moderna.

DISTRETTO 48

Marigliano, Mariglianella, San Vitaliano, Castello di Cisterna, Somma Vesuviana, Brusciano.

SEDI VACCINAZIONI

I.C. “Don Milani – Aliperti” Via Suor Felicia V. Mautone 80034 – MARIGLIANO (NA)

DISTRETTO 49

Nola, Carbonara di Nola, Casamarciano, Liveri, S.P. Belsito, Saviano, Scisciano, Visciano, Camposano, Cicciano, Cimitile, Tufino, Comiziano, Roccarainola.

SEDI VACCINAZIONI

1° C. D. “Tommaso Vitale” Piazza Risorgimento 1,

ingresso da via Iacopone da Todi 80035– NOLA (NA)

DISTRETTO 52

Palma Campania, Poggiomarino, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, San Gennaro Vesuviano, Striano, Ottaviano.

SEDI VACCINAZIONI

Centro O Gio Via Ugo di Fazio, 13 80036 – PALMA CAMPANIA (NA)

DISTRETTO 50 – DISTRETTO 51 – DISTRETTO 54

Volla, Cercola, Pollena Trocchia, Massa di Somma, Pomigliano D’Arco, Sant’Anastasia, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio.

SEDI VACCINAZIONI

I.C. 4 “Sulmona – Catullo – Salesiane” Via Sandro Pertini, 35 80038 – POMIGLIANO D’ARCO (NA)

DISTRETTO 57 – DISTRETTO 55 – DISTRETTO 34

Torre del Greco, Ercolano, Portici.

SEDI VACCINAZIONI

I.C. “Giacomo Leopardi” Plesso G. Paolo II Via Curtoli 80059 – TORRE DEL GRECO (NA)

DISTRETTO 56 – DISTRETTO 58

Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase, Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Sant’Antonio Abate, Lettere, Pimonte, Santa Maria la Carità, Pompei.

SEDI VACCINAZIONI Stadio Giraud Via Giuseppe Tagliamonte, 8 80058 – TORRE ANNUNZIATA (NA)

DISTRETTO 53

Castellammare di Stabia.

SEDI VACCINAZIONI I.C. 2 – PANZINI – Plesso Panzini via Quisisana 80053 – CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

DISTRETTO 59

Sorrento, Massa Lubrense, Meta, Vico Equense, Sant’Agnello, Piano di Sorrento.

SEDI VACCINAZIONI IC Sorrento Via Vittorio Veneto, 16 80067- SORRENTO (NA)