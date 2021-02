Controlli a tappeto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nelle città di Torre Annunziata, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano. In azione i militari della compagnia di Torre Annunziata, insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno.

Oltre 150 le persone identificate, molte delle quali già note alle forze dell’ordine. 56 i veicoli controllati. Arrestato un 69enne di Ottaviano per detenzione di droga a fini di spaccio. Nella sua abitazione rinvenuti 470 grammi di marijuana, 31 piante di cannabis – una di queste alta1,5 m circa – e materiale vario per la pesatura ed il confezionamento delle dosi. L’uomo è ai domiciliari.

San Giuseppe Vesuviano

E’ stato invece tradotto al carcere di Poggioreale un 30enne di San Giuseppe Vesuviano, raggiunto da un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Napoli. In più occasioni aveva violato la misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto.