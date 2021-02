Dopo la voragine venutasi a creare lo scorso gennaio finalmente, da lunedì 15 febbraio, è stato riaperto il parcheggio del Lotto 1 dell’Ospedale del Mare. Mentre resta chiaramente interdetta l‘area interessata dal crollo. Dunque, almeno una parte per la sosta dei veicoli torna a disposizione del pubblico. Per i tecnici non c’è infatti rischio di ulteriori cedimenti.

Le reazioni

“Il parcheggio interno dell’ospedale è di nuovo aperto e gratuito. Noi dopo l’incidente avevamo chiesto un’accelerazione sui lavori di ripristino per non creare ulteriori disagi al personale sanitario e ai pazienti ma anche per fare in modo di non alimentare ulteriormente il fenomeno dei parcheggiatori abusivi che, infatti, dopo la chiusura del parcheggio sono aumentati in maniera esponenziale. E’ chiaro che la riapertura dell’area parcheggio non metterà fine alla presenza degli abusivi della sosta per cui c’è bisogno che l’area sia controllata in maniera incessante dalle forze dell’ordine”. Ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.