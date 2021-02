La Compagnia Carabinieri di Castello di Cisterna ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Nola. È nei confronti di Russo Savio, classe 94, e di Solina Mario, Classe 85, entrambi pregiudicati di Brusciano. L’accusa è per i reati di concorso in sequestro di persona e lesioni aggravate ai danni di una giovane ventenne.

I fatti

I fatti risalgono allo scorso 16 gennaio quando la vittima, dopo essere stata speronata mentre era a bordo del suo scooter Honda da un’autovettura fu prelevata con la forza dal Solina e dal Russo nel supermercato Pellicano di Brusciano. Qui aveva cercato di trovare riparo, ma poi condotta in strada fino al seminterrato del quartiere popolare “219” di Brusciano. Poi l’hanno immobilizzata con nastro da imballaggio e violentemente percossa per circa mezz’ora, riportando gravi lesioni che rendevano necessario il ricovero ospedaliero L’attività investigativa ha preso inizio da una segnalazione anonima pervenuta ai carabinieri di Castello di Cisterna. A seguito della quale sono acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nei pressi dei luoghi dove sono avvenuti i fatti.

Le telecamere

Dopo circa venti minuti le telecamere inquadravano nuovamente la vittima che usciva da un vialetto e mentre camminava, tentava invano di liberarsi il collo da qualcosa che vi era stretto intorno. Molto presumibilmente una fascetta da elettricista. Nel corso della perquisizione effettuata presso l’abitazione del Savio è rinvenuto denaro, orologi di pregio, un’agenda con contabilità, un passamontagna. E ancora un’arma scenica del tipo mitraglietta ed una pistola scacciacani.