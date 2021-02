Il caso di variante inglese individuato qualche giorno fa a Pietravairano, nel Casertano, non ce l’ha fatta. Un uomo del posto, 50 anni, è morto nell’ospedale di Maddaloni dove era ricoverato in gravi condizioni. Stando a quanto si apprende, l’uomo avrebbe effettuato anche la seconda dose del vaccino anti-Covid. La vittima si chiamava Ugo Scardigli e lavorava come operatore sanitario.

La variante inglese

A dare la notizia la sindaca del comune casertano, Marianna De Robbio. Probabilmente, il vaccino non ha fatto in tempo ad arginare il contagio della variante inglese. Purtroppo la diffusione di questo ceppo sembra rendere tutti più esposti, anche chi ha fatto il vaccino. Inoltre c’è da ricordare che nello stesso bugiardino è riportato che il siero copre poco oltre il 90% dei contagi. Dunque come è ben noto non esiste immunità assoluta e la riduzione dei casi può arrivare solo con una protezione di massa.