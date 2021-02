Superati oltre 2100 contagi in Campania in un giorno. Non accadeva da mesi. Aumentano tasso di positività, vittime e contagi. Numeri che fanno temere per una possibile zona rossa in Campania.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 2.185 (di cui 303 casi identificati da test antigenici rapidi)

di cui

Asintomatici: 1.763

Sintomatici: 119

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare

Tamponi del giorno: 21.366 (di cui 3.568 antigenici)

Totale positivi: 257.939 (di cui 4.794 antigenici)

Totale tamponi: 2.842.283 (di cui 90.890 antigenici)​

​Deceduti: 40 (*)​

Totale deceduti: 4.219

Guariti: 848

Totale guariti: 181.890

* 17 deceduti nelle ultime 48 ore, 23 deceduti in precedenza ma registrati ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 130

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.319

** Posti letto Covid e Offerta privata.

Napoli, 24 febbraio 2021