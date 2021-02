Altra terribile aggressione al personale del 118 a Napoli. Il fatto è avvenuto sabato scorso quando due persone hanno minacciato l’autista di un’ambulanza che procedeva a sirene spiegate. L’episodio è riportato da Nessuno Tocchi Ippocrate: “È accaduto alla postazione 118 di Pietravalle sabato sera intorno alle 20. L’equipaggio era diretto al centro dialisi DIDA a scala Montesanto (quartieri spagnoli- Napoli)”,

La minaccia

“Improvvisamente sono affiancati da due loschi figuri su un motociclo che bussando violentemente sulla fiancata del mezzo fermano la corsa ed esclamano: ‘hai capito che qui le sirene non le devi usare? Spegnile altrimenti ti sparo’ e successivamente una serie di offese non ripetibili. L’autista impaurito allerta le FFOO”, continua il racconto.

La scorta

“Nell’attesa dell’arrivo della polizia l’equipaggio resta in ostaggio del quartiere senza potersi muovere in quanto i facinorosi facevano ronde continue intorno a loro! Arrivati i poliziotti ,i sanitari vengono letteralmente scortati a sirena fuori dal quartiere! Purtroppo il problema delle “sirene non gradite” è molto comune a Napoli , ci sono quartieri dove sono bandite, tipo Sanità , quartieri spagnoli, rione traiano. Evidentemente le sirene sono “non gradite” poiché il paziente all’interno non è un loro congiunto!”, conclude l’organizzazione.