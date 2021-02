La Protezione civile della Campania ha prorogato fino alle ore 8 di domani, martedì 2 febbraio, l’allerta meteo attualmente vigente su parte della regione (Piana campana, Napoli, isole, area vesuviana; Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento).

I rischi

Rinnovato il livello di rischio idrogeologico giallo con la raccomandazione, in ogni caso, di “prestare attenzione alle aree territoriali particolarmente fragili o colpite dal maltempo in questi giorni anche in assenza di nuove precipitazioni”. La perturbazione che insiste specialmente sulla fascia costiera porterà ancora piogge e temporali, isolati ma intensi.