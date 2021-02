Solo in casa, muore dopo un malore. La tragedia in Irpinia. Un intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario a Sturno. La squadra del distaccamento di Grottaminarda è giunta in contrada Caprara, dove un uomo di 63 anni, colto da un malore mentre era solo in casa, non rispondeva più ai parenti. Purtroppo nonostante il tempestivo intervento dei caschi rossi il 63enne è stato rinvenuto privo di vita.

Choc per i familiari e nella comunità di Sturno. Sul posto anche le forze dell’ordine per tutti gli accertamenti necessari. Ma non ci sono dubbi sulle cause che hanno determinato la morte dell’uomo.