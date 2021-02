La droga era nascosta in un vano dietro la televisione la cui apertura era regolata da alcune corde. Ma e’ stato scoperto dai carabinieri. Cosi’ un 48enne e’ stato arrestato dai carabinieri. In manette e’ finito Antonio Coccia. L’uomo e’ stato fermato per un controllo alla circolazione in via Matteotti, a Quarto Flegreo. I militari hanno trovato nell’auto 4 dosi di cocaina nascoste in un involucro calamitato sotto il sedile del lato passeggero.

La perquisizione

Nelle tasche l’uomo aveva anche 375 euro. Poi la perquisizione e’ stata estesa all’abitazione dove sono state ritrovate 19 grammi di stupefacente ed e’ stato scoperto il vano deposito dietro la tv.