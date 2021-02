Incidente stradale con un’autovettura ed un autocarro coinvolti ieri sera sulla Statale Quater a Castel Volturno. La vittima è Luigi Ciaramella, 41 anni, napoletano e geometra al Comune di Mondragone. In seguito all’urto con il pesante mezzo, era rimasto incastrato nelle lamiere della propria auto. Dopo un elaborato lavoro e con l’ausilio anche dell’attrezzatura da taglio specifica per questo tipo di interventi, i vigili del fuoco sono riusciti a liberare dalle lamiere il malcapitato. Il 41enne poi preso in cura dal 118 sul posto con un’ambulanza era già senza vita.

Indagini in corso

Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per stabilire le cause dell’incidente. Secondo quanto si apprende non ci sarebbe un terzo veicolo coinvolto, ma è chiaro che molto potrà dire il conducente del mezzo pesante ancora sotto choc. La Statale Quater resta purtroppo teatro di incidenti gravissimi che si susseguono su tutta la sua sede. Ciaramella lascia la moglie e due figli piccoli.