“Con Più Europa e col suo segretario nazionale c’è grande sintonia: condividiamo la necessità di dare al Paese una impronta liberale ed europeista. Per questo stiamo lavorando per un patto federativo, nel solco dell’accordo elettorale già siglato alle Regionali in Campania, quando sono stato candidato proprio con la lista di Più Europa”. A dichiararlo è Enzo Peluso, segretario nazionale del Movimento Lir – Coordinamento dei Liberali e Repubblicani, che ha anche dato vita al gruppo territoriale “Più Europa – Napoli Liberale”.

Peluso aggiunge: “Nei prossimi giorni approfondiremo con Più Europa diverse tematiche, nel solco di un confronto che prosegue da tempo. Poi, appena i tempi saranno maturi, parleremo di patto federativo. Intanto mi sento di ringraziare Benedetto Della Vedova per la disponibilità e la volontà al dialogo”