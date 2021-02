Si è spento sul colpo a 31 anni, in seguito ad un incidente stradale a Ercolano. Lo schianto poco dopo le 15 quando per ragioni tutte da chiarire l’uomo, in sella ad una moto, si è scontrato con un furgone in via Benedetto Cozzolino. Una strada purtroppo già più volte teatro di sinistri mortali e dove si possono raggiungere in alcuni casi velocità molto elevate. La vittima è della vicina Torre del Greco e stava probabilmente tornano a casa quando c’è stato l’impatto.

I soccorsi

Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono arrivate le forze dell’ordine. Inutile l’intervento dell’ambulanza del 118 immediatamente avvisata dalle persone che erano sul luogo. I medici non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Ancora sangue sulle strade del Vesuviano a 6 giorni dall’ultima vittima 27enne a Poggiomarino, sempre in moto.