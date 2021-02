Vasta operazione nei confronti di organizzazioni criminali dedite al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Oltre 40 i soggetti indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, minaccia ed estorsione, operante anche all’interno della casa circondariale di Salerno con la creazione di una vera e propria “piazza di spaccio” e un mercato illegale di cellulari.

Agente penitenziario

Figura anche un agente della polizia penitenziaria tra i destinatari delle 47 misure cautelari notificate stamattina dalla polizia di Stato di Salerno insieme con il corpo della polizia penitenziaria, su delega della Procura della Repubblica di Salerno. Per l’agente della penitenziaria il giudice ha quindi disposto gli arresti domiciliari.

Gli indagati

BARBA Antonio cl.2000 di Nocera Inferiore (arresti domiciliari)

BARBETTA Annamaria Grazia cl.1969 di Nocera Inferiore (arresti domiciliari)

BOFFARDI Filippo cl.1983 di Nocera Inferiore (custodia in carcere)

BOVE Kristian cl.1996 di Nocera Inferiore (arresti domiciliari)

CAGGEGI Giuseppa cl.1993 di Nocera Inferiore (arresti domiciliari)

CAMANZO Gennaro cl.1989 di Napoli (arresti domiciliari)

COMITINI Mario cl.1982 di Nocera Inferiore (custodia in carcere)

CUOMO Michele cl.1980 di Nocera Inferiore già detenuto per altra causa (custodia in carcere)

D’AURIA Giuseppe cl.1992 di Pagani,già detenuto per altra causa (arresti domiciliari)

D’AURIA Piero cl.1971 di Pontecagnano Faiano (arresti domiciliari)

DE ROSA Ciro cl.1987 di Nocera Inferiore (custodia in carcere)

DI CUNZOLO Valentina cl.1997 di Eboli (arresti domiciliari)

FEDELE Camillo cl.1989 di Nocera Inferiore (custodia in carcere)

GIORDANO Raffaele Paolo cl.1995 di Nocera Inferiore (arresti domiciliari)

GRANDE Matteo cl.1987 di Nocera Inferiore (arresti domiciliari)

IANNONE Marco cl.1983 di Nocera Inferiore (custodia in carcere)

LAMBERTI Giacomo cl.1998 di Nocera Inferiore (custodia in carcere)

LIMODIO Mirko cl.1988 di Nocera Inferiore (custodia in carcere)

MARCELLO Adriano cl.1980 a Nocera Inferiore (custodia in carcere)

PASTORE Naomi cl.1997 di Nocera Inferiore (arresti domiciliari)

PETTI Giuseppe cl.1984 di Nocera Inferiore (custodia in carcere)

RESE Domenico cl.1986 di Nocera Inferiore, domiciliato a Firenze (custodia in carcere)

SARTORI Demetrio cl.1984 di Napoli, già detenuto per altra causa (custodia in carcere)

TORTORA Mario cl.1993 di Nocera Inferiore (custodia in carcere)

VICIDOMINI Luigi cl.1985 di Nocera Inferiore (custodia in carcere)

VILLANI Pietro cl.1983 di Nocera Inferiore (custodia in carcere)

I vesuviani

ALBERGATORE Luigi cl.1988 di Torre Annunziata (NA), già detenuto per altra causa (custodia in carcere)

AMORETTI Angela cl.1996 a Torre Annunziata (NA) (custodia in carcere)

AVALLONE Luca cl.1975 di Salerno, già detenuto (custodia in carcere)

CAVALLARO Gaetano cl.1979 di Scafati, già detenuto per altra causa (custodia in carcere)

D’ACUNZO Vito cl.1987 di Torre Annunziata (NA) (custodia in carcere)

D’ADDIO Vincenzo cl.1977 di Santa Maria a Vico (CE) già detenuto per altra causa (custodia in carcere)

D’ELIA Andrea cl.2000 residente a Giffoni Valle Piana (arresti domiciliari)

Carlo D’Elia cl.1972 residente a Giffoni Valle Piana (custodia in carcere)

D’ELIA Cassandra cl.1997 residente a Giffoni Valle Piana (arresti domiciliari)

A Scafati

FALANGA Olimpia cl.1973 residente a Scafati (arresti domiciliari)

FATTORUSO Angela cl.1998 residente a Scafati (obbligo di dimora)

Annunziata Fattoruso cl.1980 residente a Scafati (obbligo di dimora)

FATTORUSO Gianmarco cl.1988 residente a Scafati (custodia in carcere)

GRIECO Gennaro cl.1969 residente a Moscufo (PE) (obbligo di dimora)

MELLUSO Gennaro cl.1981, già detenuto per altra causa (arresti domiciliari)

NOCERA Emiliano cl.1973 residente a Scafati (arresti domiciliari)

NOCERA Michele cl.1971 di Scafati (custodia in carcere)

PASTORE Luigi cl.1999 di Salerno, già detenuto per altra causa (custodia in carcere)

PRINCIPE Carmela cl.1989 residente a Salerno (arresti domiciliari)

TEODOSIO Annamaria cl.1980 residente a Pompei (arresti domiciliari)

TORTORA Andrea cl.1997 residente a Trecase (NA) (obbligo di dimora)