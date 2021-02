Mentre in Argentina si discute sulla proposta di legge della senatrice Norma Durango di stampare la banconota da mille pesos con l’immagine di Diego Armando Maradona e dei francobolli, in Molise questo e’ gia’ realta’. Il sindaco di Castellino del Biferno (Campobasso) Enrico Fratangelo ha coniato i ducati dedicati non solo al “Pibe de Oro”. Ma anche alle vittorie nei mondiali e dello scudetto. La banconota da 5 e’ dedicata alla vittoria in Coppa Uefa del Napoli, quella da 10 all’immortalita’ del calciatore. La 20 ducati allo scudetto con tanto di urlo del riscatto e la 50 ducati alla Coppa del mondo.

100 ducati

La 100 ducati, fresca di stampa, alla “Mano de Dios”. La moneta castellinese e’ stata adottata con decreto sindacale del 17 aprile 2020, facendo seguito al regolamento comunale del 2018. Il contenuto cita il regio decreto del 1831 del re di Napoli Ferdinando II. Il ducato, valore uguale all’euro, e’ consegnato alle famiglie meno abbienti del paese che utilizzano le banconote per la spesa alimentare in negozi convenzionati con il Comune; gli esercenti possono poi riconsegnando al Comune le banconote ottenendo il denaro corrispondente. Il 24 dicembre 2020 Fratangelo ha coniato la moneta da 2 ducati con l’effigie di Maradona e ora, nel piccolo centro molisano, su 5 banconote e una moneta campeggia l’immagine sportiva del campione.

Il sindaco

“Le banconote sono gia’ stampate, tagliate e plastificate per poterle sanificare” spiega il sindaco che ha cominciato a distribuirle”. “Abbiamo scelto di far uscire le banconote in questo periodo – ha detto Fratangelo – in funzione della commemorazione delle vittime degli eccidi perpetrati dai Savoia ai danni del Sud e soprattutto il 13 febbraio, giorno in cui capitolo’ Gaeta. Da quel giorno fino all’arrivo di Maradona, il Sud non sapeva piu’ di poter vincere ne’ a livello calcistico ne’ a livello imprenditoriale, ne’ sociale ne’ economico e, quindi, produttivo. Dopo Maradona, il Sud Italia e il Sud del mondo hanno riaperto le loro menti e da popoli sottomessi sono diventati popoli eguali”. Fratangelo annuncia entro breve la coniazione della moneta da 10 ducati metallica a tiratura limitata di 50 mila pezzi.