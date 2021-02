Il vento forte strappa via la copertura del centro commerciale Montedoro di Monteforte Irpino. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino per mettere in sicurezza l’area. Sul posto una squadra del distaccamento di Montella che ha provveduto alla rimozione delle parti pericolanti.

Nessun ferito

Le operazioni sono rese difficili dalle folate di vento e dalla pioggia battente. Fortunatamente nessuno è stato investito dai pezzi della copertura. Scongiurati anche danni ai veicoli parcheggiati in zona. Per i caschi rossi è stata una giornata di superlavoro a causa del maltempo.