La protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso riguardante un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo da questa notte fino alle. 23.59 di domani mercoledì 10 febbraio. Allerta arancione su Costiera Amalfitana, monti di Sarno, Cilento, Tusciano e Sele. Allerta di colore giallo invece sul resto del territorio. “La perturbazione che sta interessando la nostra regione con piogge e temporali anche forti continuerà ad insistere sulla Campania e subirà un ulteriore peggioramento a partire dalla nottata, quando i modelli matematici evidenziano nuove rilevanti precipitazioni.

I rischi

In considerazione dell’evoluzione del quadro meteorologico e del consistente rischio residuo di frana e caduta massi, reso ancora più elevato dai consistenti fenomeni verificatisi nelle ultime 12 ore proprio nelle zone della regione già interessate da dissesti di varia natura, è stata prorogata di ulteriori 24 ore l’allerta meteo, aumentando il livello di criticità anche per la zona 5 (Tusciano e Alto Sele) che diventa Arancione, come le zone 3,6,8 (Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento). Sul resto della regione prorogata l’allerta di colore giallo” scrive la protezione civile regionale in una nota.