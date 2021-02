Portati in salvo con i canotti dai vigili del fuoco e le loro abitazioni lasciate in balia dell’acqua che ha raggiunto ormai i 70 centimetri. Accade nella frazione Celzi di Forino, dove per ore tre famiglie, soprattutto di anziani, sono evacuate perche’ le loro case sono a rischio. Ma la protezione civile e l’amministrazione comunale di Forino stanno valutando la possibilita’ di evacuare tutto il borgo, se la pioggia dovesse continuare a cadere copiosa.

Il borgo in ginocchio

Il maltempo di queste ore ha provocato l’allagamento del piccolo borgo, cosi’ come avvenuto a dicembre 2019 e in molte altre occasioni. In Irpinia l’attenzione e’ alta anche sul versante della Valle Caudina, al confine con la provincia di Benevento. In particolare a Rotondi e a San m-artino Valle Caudina, dove appena un mese fa furono evacuate alcune famiglie per lo straripamento di un torrente e per una frana.