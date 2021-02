Tra i danni che il maltempo ha causato nei giorni scorsi in alcuni territori della Campania anche una frana che si e’ registrata nel piccolo comune di Pellezzano in provincia di Salerno. I vigili del fuoco sono intervenuti per evacuare tre famiglie da un edificio di tre piani. Nessuno e’ rimasto ferito.

Le reazioni

“Fortunatamente – commenta il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli – non ci sono stati danni a persone, ma poteva essere una tragedia. Ora bisognera’ capire se lo smottamento poteva essere previsto ed evitato. Gli eventi meteorologici con il passare del tempo saranno sempre piu’ estremi a causa dei cambiamenti climatici generati dall’inquinamento provocato all’uomo e, quindi, bisogna correre ai ripari rivedendo e ripensando le strutture e le infrastrutture del territorio”.