Altra vittima del Covid nell’Eav che piange un altro dipendente portato via dal Covid. L’annuncio è del presidente Umberto de Gregorio: “Oggi purtroppo abbiamo un nuovo decesso causa Covid in EAV. E’ venuto a mancare il nostro capo operatore armamento del tronco di Nola, Barbarini Carmine. Aveva solo 56 anni. La notizia ha lasciato un grande vuoto in tutti quanti lo conoscevano e lo apprezzavano. Alla famiglia il sentito cordoglio mio personale e di tutta l’azienda”.

Il peggioramento

In Circumvesuviana e più in generale in Eav non si tratta purtroppo della prima vittima. Decessi ci sono stati durante la seconda ondata. Il 56enne era risultato positivo qualche settimana fa, poi la solita e purtroppo tragica trafila. I problemi respiratori, il ricovero, il peggioramento fino al decesso avvenuto oggi.