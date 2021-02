Altri dieci morti a causa del Covid-19 a Torre Annunziata (Napoli), Ad annunciarlo e’ il sindaco della citta’ vesuviana, Vincenzo Ascione, che in una nota fa sapere che il dato si riferisce al periodo che va dall’1 al 24 febbraio ed ”e’ emerso in seguito ad una verifica fatta presso l’ufficio di Stato civile del Comune”, specificando come ”ad oggi non era arrivata alcuna comunicazione in merito da parte degli organi preposti”.

Salgono cosi’ a 51 le vittime a Torre Annunziata da inizio pandemia. Sono 33 invece i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 307 tamponi effettuati, con l’indice di positivita’ che si attesta al 10,74%. Al contempo sono state registrate anche 21 guarigioni