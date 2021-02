Continuano i contagi da Covid nelle scuole del Vesuviano. Stavolta tocca a Poggiomarino, dove una maestra è risultata positiva al tampone molecolare, attivando così il protocollo. Il casi di positività al primo circolo didattico di Via Roma, ed in isolamento ci sono i colleghi e gli alunni di due quarte e di una quinta. Si valuterà se per gli alunni sarà il caso di effettuare il tampone. Intanto nel fine settimana di chiusura ci sarà la sanificazione degli ambienti.

Vertice con i dirigenti scolastici

La situazione è delicata dunque a Poggiomarino come nelle altre località ed in tutta la Campania. Ieri i numeri del governatore De Luca hanno parlato chiaro: circa 2500 nelle scuole nel giro di circa dieci giorni. In giornata a Poggiomarino ci sarà un altro incontro tra l’Amministrazione ed i dirigenti scolastici per valutare come proseguire sulla scia degli ultimi contagi.