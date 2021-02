Lutto a Ospedaletto d’Alpinolo per la scomparsa del comandante Giuseppe Genovese, ex colonnello dei Carabinieri della scuola Compagnia di Benevento, a causa del Covid-19. Genovese, 66 anni, è deceduto ieri al Covid Hospital del “Moscati” di Avellino, dove era ricoverato dallo scorso 7 febbraio. Le sue condizioni si erano aggravate e dal 13 si trovava in terapia intensiva. Dolore non solo nella sua città irpina, chiaramente, ma in tutte le località che da alto graduato aveva servito.

Il suo servizio

Il colonnello Genovese era molto amato in Irpinia, ma anche nella vicina Benevento ed in Cilento. Dal 2003 fino alla pensione, arrivata nel 2014 per sopraggiunti limiti d’età, aveva ricoperto il ruolo di comandante della scuola Compagnia Allievi Carabinieri della città sannita.