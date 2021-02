Lutto per Stefano De Martino, conduttore televisivo e ballerino di Torre Annunziata particolarmente amato dal pubblico italiano. Si è spenta la nonna dell’ex marito di Belen Rodriguez. A Nonna Elisa, questo il nome della donna, il ballerino era molto legato. Ad attestare il rapporto davvero splendido tra nonna e nipote, ci sono i tanti selfie e video insieme che i due congiunti avevano realizzato in tutti questi anni, alcuni divenuti virali. La signora Elisa sarebbe infatti caduta in casa, poi il decesso per le conseguenze dell’infortunio. L’anziana, proprio a riprova del forte legame avuto col nipote, è anche apparsa anche nel docufilm che racconta la vita di Stefano De Martino.

L’ultimo saluto

I funerali di nonna Elisa si terranno nella giornata di domani, a quanto pare in mattinata, nella chiesa dello Spirito Santo a Torre Annunziata. Profondo il cordoglio per la morte dell’anziana donna in queste ore. In tanti, infatti, sono vicini al noto ballerino e conduttore televisivo e alla sua famiglia in questo tragico momento. Proprio ieri il noto ballerino era in tv nella fiction “Dio ci aiuti”, dove aveva un piccolo ruolo.