Controlli straordinari della Polizia Municipale per contrastare gli assembramenti. Pattugliate via Aielli, via Astalonga, piazza Garibaldi, piazza Elena D’Aosta. E ancora il Villaggio Vesuvio e molte altre aree centrali e periferiche. A darne notizia è il sindaco Vincenzo Catapano: “Sanzione e chiusura immediata per un esercizio commerciale in via XX Settembre, in cui alcuni minori stavano consumando panini e bibite, assembrati ed incuranti dei divieti. Sanzioni elevate anche nei confronti dei clienti dell’esercizio commerciale”.

Il sindaco

Il primo cittadino insiste: “Occorre attenzione massima e che tutti rispettino le regole.

Sarà così anche nei prossimi giorni per tutelare la salute pubblica di tutti i cittadini di San Giuseppe Vesuviano e fermare gli irresponsabili di ogni età”.