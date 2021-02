I lavori di manutenzione sulla autostrada A3, eseguiti stamattina nella tratta tra Castellammare di Stabia e Pompei Ovest, erano “interventi necessari per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del manto stradale”. Lo precisa Autostrade Meridionali dopo le dichiarazioni del presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca. “L’esecuzione di tali attivita’ – afferma Autostrade Meridionali in un comunicato – era già rinviata piu’ volte a causa elle avverse condizioni meteo, essendosi registrate numerose giornate di pioggia. Così non e’ possibile effettuare la posa dell’asfalto drenante”.

La replica

“L’intervento, durato solo alcune ore, si è concluso nella mattinata stessa – prosegue il comunicato. I lavori erano comunicati all’utenza con un comunicato stampa diffuso nella giornata di ieri e tutt’ora consultabile sul sito della societa’. La comunicazione dei lavori è inoltre formalmente trasmessa alla polizia municipale di Castellamare di Stabia. Così come alla Polizia municipale di Scafati, al Comune di Pompei e al Comune di Angri”.