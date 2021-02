Una multa di quasi 7mila euro comminata ad una donna di 38 anni di Acerra, per aver abbandonato in strada alcune sacche di rifiuti contenenti abiti usati. Poi dati alle fiamme da ignoti. Ad individuare la donna sono stati i vigili urbani grazie al sistema di video sorveglianza installato in città. La trentottenne, lo scorso 4 febbraio, aveva lasciato nei pressi del Castello dei Conti le buste di rifiuti. I vigili urbani, dopo aver individuato la donna, si sono presentati alla porta della sua abitazione e la 38enne ha ammesso le sue responsabilità.

Il sindaco

Ha raccontato di aver approfittato di un momento in cui ha accompagnato una bimba a scuola per fermarsi proprio ai piedi della scalinata che da via Caporale ha accesso al fossato del Castello dei Conti di Acerra per abbandonare due sacchetti di abiti usati. La donna è stata trovata anche sprovvista di assicurazione Rca auto, di patente e della revisione del veicolo che le è stato sequestrato. In totale la multa comminata dai Vigili Urbani arriva a quasi 7000 euro. Nel pomeriggio il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, complimentandosi con gli agenti della Polizia municipale ha anche postato il video delle telecamere di sorveglianza sulle sue pagine social.