Lanciano immondizia dallo scooter e postano il video su Tik Tok. Due 19enni sanzionati dai carabinieri. Accade a Lettere, nel Napoletano. Il video postato sul social e’ diventato virale e mostra due persone a bordo di uno scooter mentre buttano un sacchetto sul ciglio di una strada. I militari dell’Arma, analizzato il video, hanno ricostruito l’evento, avvenuto proprio a Lettere il 22 aprile 2019 e identificato i due centauri. Entrambi di Casola, 19enni e incensurati sono multati per abbandono e deposito illecito di rifiuti.

La diffusione sui social

La vicenda denunciata dal Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che aveva pubblicato sui propri canali social il filmato in questione. Inizialmente era ignota la località in cui è stato commesso il misfatto ma grazie ad una segnalazione di un cittadino si sarebbe arrivati a localizzare l’area: “Consigliere. Il video dei ragazzi in motorino che gettano la spazzatura lungo la strada è girato nel comune di Lettere. Faccio quella strada ogni giorno quindi per me è inconfondibile. Spero questo aiuti a rintracciare e punire questi sottosviluppati. Colgo l’occasione per manifestarle tutta la stima ed il sostengo per le battaglie che porta avanti quotidianamente.”.