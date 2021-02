Sabato pomeriggio gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Cosmo fuori Porta Nolana hanno ricevuto segnalazione della presenza di una persona che stava cercando di entrare in casa in cui vi era la figlia. I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto il malintenzionato che stava colpendo la porta con calci e pugni e che, alla loro vista, si è scagliato contro di loro e contro la persona che aveva chiesto il loro intervento. Gli agenti, con non poche difficoltà, hanno bloccato M.L., 41enne pakistano irregolare sul territorio nazionale. Lo hanno denunciato per lesioni personali, violazione di domicilio, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Gli altri interventi

Sempre sabato pomeriggio gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di

controllo del territorio, su segnalazione della centrale operativa sono intervenuti presso la galleria commerciale sotterranea di piazza Garibaldi per un furto. I poliziotti, con il supporto dell’addetto alla vigilanza, hanno accertato i fatti. Un uomo, M.B, 36enne algerino, aveva asportato da un negozio due giubbini e lo hanno arrestato per tentato furto aggravato.