Contagi da Covid-19 praticamente raddoppiati in appena due settimane a Torre Annunziata. È quanto emerge dai dati forniti dal sindaco della città vesuviana Vincenzo Ascione che, in una nota diffusa dal suo ufficio stampa, fa sapere come nelle ultime 24 ore siano stati 32 i nuovi casi di tampone positivo, a fronte delle 25 accertate guarigioni.

I dati

Sulla scorta di questi aggiornamenti, si attesta a quota 681 il numero dei residenti a Torre Annunziata che ad oggi risultano contagiati. Otto dei quali sono al momento ospedalizzati. Appena il 19 gennaio erano soltanto 346 i positivi nella cittadina oplontina.