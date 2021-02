Il feretro di Raffaele Cutolo e’ arrivato poco dopo le 23,15 nel cimitero di Ottaviano, paese del boss della Nuova camorra organizzata. Qui la sepoltura subito dopo la benedizione in nottata e questa mattina come era trapelato in un primo momento. Ad attendere la bara, scortata dalle forze dell’ordine, c’erano la moglie Immacolata Iacone e la figlia Denyse, che si erano recate a Parma, dove e’ morto il boss detenuto in regime di 41 bis. Immacolata e la figlia sono state raggiunte nel cimitero dal fratello e la sorella di Cutolo, Pasquale e Rosetta, e da pochi altri parenti.

Nello stesso cimitero di Mario Fabbrocino

Un totale di dodici persone sono ammesse alla benedizione del feretro. La strada che porta al camposanto è chiusa per motivi di ordine pubblico fino a tutta la mattinata. Nello stesso cimitero e’ sepolto anche Mario Fabbrocino, boss dell’omonimo clan, e promotore della Nuova Famiglia, nata in contrapposizione alla Nco di Cutolo. Fabbrocino mori’ a 76 anni nel 2019 in un ospedale di Parma, dove era detenuto all’ergastolo. Fu sepolto poi ad Ottaviano.