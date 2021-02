Non una vera e propria festa di Carnevale, ma sicuramente un assembramento con bambino mascherati e coriandoli. La foto ha fatto il giro dei social ed è scattata in un noto centro commerciale in Campania. Sul web, già da ieri, circolano le fotografie corredate da polemiche. Ma del resto, con molti sindaci che hanno chiuso le piazze, era quasi inevitabile che fossero affollate le gallerie di negozi dove anche senza organizzare alcuna iniziativa, non è stato sempre possibile fare rispettare il distanziamento.

Il web punta il dito

In molti sui social si schierano contro l’atteggiamento dei genitori, definito “irresponsabile” da molti sui social. “Le attività sono chiuse per colpa di comportamenti simili” è uno dei commenti più volte ripetuto. E non manca il riferimento alle scuole, chiuse di nuovo in tantissime città anche a causa degli assembramenti che invece avvengono fuori.