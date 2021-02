Controlli della Guardia di Finanza lo scorso fine settimana. Tra venerdi’ e domenica scorsi, sono state controllate tra il capoluogo e la provincia 1587 persone e 216 attivita’ commerciali complessivamente 83 le sanzioni. Molte per il mancato rispetto delle disposizioni anti Covid. In particolare la Compagnia di Torre del Greco ha denunciato per minaccia a pubblico ufficiale, oltre che sanzionato per violazioni anti covid, un 54enne “irriducibile negazionista” trovato sulla via Litoranea senza dispositivo individuale di protezione.

Gli altri interventi

I militari sono stati presenti in via Partenope, piazza Plebiscito, via Chiaia, via Toledo, Calata Trinita’ Maggiore, Piazza del Gesu’, Decumani e Vomero. Il Gruppo Pronto Impiego, anche con pattuglie a piedi, oltre ad evitare assembramenti, ha sanzionato sul lungomare cittadini sprovvisti di mascherina. All’esterno dell’area portuale, ha sorpreso in piena notte in via Marina e via Cristoforo Colombo, 27 persone, tra cui un minore, provenienti dalle citta’ della provincia, che erano state a Mergellina e in altre aree della movida a trascorrere il sabato; tutte sanzionate, 3 erano “recidive”. Ed ancora,