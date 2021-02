Tragedia nel Casertano, a Maddaloni, dove un uomo è morto in ospedale dopo essere stato investito da una Jeep sulla provinciale 335. La vittima, di 70 anni, era scesa di casa e stava attraversando la strada ad alta percorrenza. Sarà stata la visibilità scarsa, il maltempo. Fatto sta che l’automobilista non lo ha visto e lo ha travolto. Trasportato in ospedale a Caserta, nel corso della notte, la situazione è precipitata. Le lesioni riportate erano gravi fino a provocarne il decesso.

I tossicologici

Il conducente della Jeep, un giovane di Marcianise, è stato sottoposto agli esami tossicologici di cui sono attesi ancora gli esiti. Sull’incidente indagano i carabinieri di Maddaloni che hanno effettuato i rilievi tecnici.