Una storia toccante quella di Bruno e Carmela, napoletani e tifosi del Napoli che hanno dovuto convivere negli ultimi tempi con la prematura scomparsa della giovane figlia Patrizia di 27 anni. A regalare un sorriso ci ha pensato allora Lorenzo Insigne, ospite per una notte di C’è Posta per Te, il noto programma Mediaset condotto da Maria De Filippi. Il capitano del Napoli è stato chiamato da Nicola – figlio juventino della coppia napoletana – visto il grande amore per i colori azzurri di tutta la famiglia.

Il capitano azzurro