Fausto Gresini, improvviso peggioramento per l’ex campione di motociclismo che da oltre 50 giorni lotta contro contro il Covid. Gresini, 60 anni, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna. Il peggioramento delle condizioni di salute del patron del team di MotoGP è reso noto dal figlio Lorenzo, che ha pubblicato un post su Facebook.

Il figlio

Le condizioni di salute di Fausto Gresini, scrive il figlio si Fb, sono peggiorate nella notte tra venerdì e sabato scorso. Dunque è tornato necessario sedarlo e intraprendere un nuovo percorso terapeutico.

Il post

«Non scrivo da qualche giorno per via di un improvviso peggioramento delle condizioni generali avvenuto nella notte fra venerdì e sabato. Ora la situazione è stabile e con valori sufficienti, babbo è sedato nuovamente in modo profondo. Sono state iniziate nuove terapie per combattere la grave infiammazione polmonare, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni».