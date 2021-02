Poco prima delle 7.00 sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Villa Literno e Acerra-Afragola in direzione di Napoli, una persona è investita da un mezzo pesante in una piazzola di sosta. Sul luogo dell’incidente, a seguito del quale la persona investita ha perso la vita, sono intervenuti i soccorsi sanitari. Sul posto pure le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 6° tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Dinamica allo studio

Si registrano code fino a un chilometro all’altezza del km 747,8 dove è avvenuto l’evento. Da chiarire la dinamica dell’incidente mortale. L’uomo potrebbe essere infatti uscito dall’auto per un’avaria e finire poi travolto.