Brutto incidente sulla Statale 7bis Nola-Villa Literno, dove un’auto si è capovolta all’altezza dell’uscita Casoria-Arzano. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, pare non siano coinvolti altri veicoli. L’incidente si è verificato alle 9. Stando alle prime informazioni una Citroen C1 procedeva lungo la carreggiata quando per cause da accertare, è finita fuori controllo fino a ribaltarsi. A rendere tutto più complicato probabilmente l’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Gli accertamenti

A lungo in corso tutti gli accertamenti per capire cosa sia abbia determinato il sinistro stradale. Pare che la vettura non si sia impattata contro altri veicoli. Intanto sono state allertate le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118. Non si conoscono al momento le condizioni del conducente. Traffico in tilt sull’Asse Mediano.