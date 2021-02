Incidente mortale ieri sera sull’autostrada A3 Napoli-Salerno. Per cause ancora in corso d’accertamento nell’incidente è deceduto un 19enne mentre altri quattro ragazzi che viaggiavano con lui sono feriti. L’impatto mortale è avvenuto nel tratto tra Angri e Nocera Inferiore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale. A bordo dell’auto coinvolta nel tragico incidente viaggiavano quattro giovani che stavano rientrando dal lavoro per raggiungere Cava de’ Tirreni.

Soccorsi inutili

Per cause in fase di accertamento, il conducente della vettura ha perso il controllo andandosi a schiantare contro il guard rail. Nell’incidente ha quindi perso la vita un 19enne. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Gli altri 4 ragazzi sono negli ospedali della zona con ferite varie.