Tragico incidente nella tarda serata a Terzigno. Un giovane in motorino ha perso la vita dopo essere finito contro in muro. Il sinistro è avvenuto in Via Cavour, un delicato incrocio della città vesuviana già altre volte teatro di altri gravi impatti. La vittima è un giovane extracomunitario di cui le forze dell’ordine stanno cercando di risalire all’identità. Da chiarire la dinamica di quanto avvenuto e se siano coinvolti altri veicoli.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono arrivati i carabinieri per chiudere la strada e per effettuare i rilievi. Inutile l’intervento del 118 che non ha potuto fare altro se non accertare il decesso. Cordoglio da parte del sindaco Francesco Ranieri. “Serata davvero dura. Purtroppo un extracomunitario è deceduto dopo aver urtato con il motorino un muro in via Cavour”.