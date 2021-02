“Una nota imprenditrice, titolare di una profumeria di Cava, era a casa con l’amante poliziotto, per festeggiare San Valentino, anche lui sposato con figli di Nocera inferiore. Il marito di lei, con il fratello, il padre, la sorella di lei col fidanzato arrivano sotto casa della donna che però nega la presenza dell’amante”. A raccontarlo è Suditv.It. L’amante in effetti c’era, a terra sotto casa con un braccio ed una gamba fratturati. Si è lanciato dal balcone per mettersi in fuga ed è caduto male.

L’ammissione

Davanti all’evidenza l’uomo non ha potuto fare altro che ammettere tutto, ed è finito al pronto soccorso dopo che qualcuno ha avvisato l’ambulanza del 118. Una storia avvenuta la sera di San Valentino e che probabilmente ha fatto scoppiare definitivamente due coppie, oltre a provocare un ferito.