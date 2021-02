Intervento dei Carabinieri a Torrecuso in un ristorante dove era organizzata una festa di compleanno di 18 anni. All’arrivo dei militari della stazione di Paupisi, gli invitati hanno tentato di scappare. In 4 bloccati, identificati e multati. Il personale dell’Arma ha sanzionato il titolare del ristorante che aveva permesso lo svolgimento della festa con l’applicazione accessoria della chiusura dell’esercizio per 5 giorni.

Anche un bar

Nell’ambito degli stessi controlli amministrativi, i militari della Stazione di Benevento hanno sorpreso all’interno di un bar del Rione Libertà, nel capoluogo, avventori intenti a consumare bevande e altri alimenti, in violazione delle norme per fronteggiare l’emergenza Covid.

Anche qui, oltre ai 6 ospiti del bar, sanzionato il titolare per aver venduto e consentito la consumazione sul posto. Nei suoi confronti è avanzata la proposta di chiusura per 5 giorni del bar.