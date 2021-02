Il vescovo emerito di Nola Beniamino Depalma, risultato positivo al Covid-19, è stato ricoverato all’Ospedale Cotugno di Napoli. Sono in corso gli accertamenti diagnostici e tutte le cure del caso. Come informa la diocesi di Nola, il quadro clinico generale non desta particolari preoccupazioni. Il vescovo Francesco invita la Chiesa di Nola ad unirsi a lui nella preghiera perché possa giungere a monsignor Depalma tutto l’affetto della sua diocesi.

La comunità

Ottanta anni da compiere a maggio, Depalma è guida della Diocesi di Nola da anni. Ancora adesso è molto ascoltato e benvoluto anche dopo aver lasciato per i sopraggiunti limiti di età. Un affetto mostrato dalla comunità e dai sindaci del territorio che in queste ore stanno chiedendo di pregare per il vescovo nativo dalle Puglia ma ormai nolano e vesuviano a tutti gli effetti.