Il noto rapper nolano Clementino operato in clinica. Ad annunciarlo è lui stesso in un post pubblicato sui social. Qui ha riferito di essersi sottoposto ad una operazione presso la clinica Manzoni di Avellino. Non è chiaro a cosa sia dovuto l’intervento ma l’artista ha fatto sapere che sta bene così come dimostrano anche le foto.

“Ieri ho subito un piccolo intervento ad Avellino. E’ tutt’appost! Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino. A tutti gli amici che mi hanno videochiamato, messaggiato, a chi mi ha mandato dei fiori”. Poi, dopo i ringraziamenti allo staff medico che lo ha seguito, ha invitato tutti a seguirlo a “Stasera tutto è possibile”, show di prima serata in onda su Rai Due con la conduzione di Stefano De Martino.