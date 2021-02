“Le prime dosi del vaccino AstraZeneca arriveranno in Italia domani, 249.600 dosi: verranno stoccate a Pratica di Mare e distribuite rapidamente dall’Esercito alle Regioni. Dalla prossima settimana potremo somministrarlo agli italiani”. Lo ha detto il commissario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri, in conferenza stampa. ‘I vaccini di Pfizer e Moderna al momento servono per scorrere la gerarchia delle priorita’ disegnata dal Piano vaccini e approvata dal Parlamento. Quindi si andra’ con questi due vaccini, per priorita’ di tutela, a vaccinare le categorie rispetto alla fragilita’. Il vaccino AstraZeneca, al momento, e’ destinato solo agli over 55 ma confidiamo che la conclusione di successive sperimentazioni possa destinarlo a una platea anagraficamente piu’ ampia’. Ha detto ancora Arcuri.

Il terzo siero

‘Al momento – ha aggiunto – i vaccini sono tre ma l’Unione Europea ha sottoscritto contratti al momento per sei vaccini, inclusi anche Johnson & Johnson che ha appena presentato richiesta di valutazione, CureVac e Sanofi. Se altri vaccini si candideranno – ha detto Arcuri – e se l’Ue li includera’ nel basket di prodotti utilizzabili, di sicuro se si dimostrano efficaci e disponibili per quantita’ di dosi necessarie alle campagne di vaccinazione saranno valutati dall’Ue e poi destinati ai cittadini europei. Quanti piu’ sono i vaccini approvati, tanto piu’ siamo efficienti e acceleriamo la campagna. Attendo percio’ che questo di verifichi’.