Dramma a Napoli. Maria non ce l’ha fatta a sconfiggere la malattia ed ieri si è senta dopo aver provato a lungo a lottare la per la vita. Aveva solo 15 anni da poco compiuti, e dei sogni che adesso non si realizzeranno più. Quartieri Spagnoli in lutto per la piccola, una comunità che nel dolore si è stretta intorno alla famiglia. Ancora una vittima del male incurabile, una vittima giovanissima in un territorio dove sono troppi i casi simili e che sempre più spesso stanno coinvolgendo i giovanissimi.

I messaggio di cordoglio

Tantissimi i messaggi sui social per Maria: “Mi hai spaccato il cuore, vola vola più in altro che puoi adesso. Sei un angelo bellissimo. “R.i.p. piccolo angelo eri bellissima dai tanta forza ai tuoi genitori”. “Eri così solare e bella .. riposa in pace piccola”. “Non si può capire un dolore atroce vederti dentro quella bara così piccola riposa in pace Maria”. “Dio sceglie sempre le persone migliori, anche se questa è un età che la vita inizia a sorridere.R.I.P tesoro,ti porteremo sempre nel nostro cuore”.