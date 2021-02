Un lockdown “leggero” in tutta Italia: è questo il piano che il Governo sta valutando in questi giorni per arginare l’emergenza covid e che potrebbe essere già presentata la settimana prossima. A differenza del precedente Dpcm stavolta le regioni potrebbero “tingersi” tutte dello stesso colore e adottare misure comuni.

Come a marzo scorso?

Una mossa che consentirebbe ad alcune attività commerciali e imprese di andare avanti in tutto il territorio nazionale, altre invece di chiudere. Come a Marzo insomma, ma con la differenza che le tipologie di aziende che potrebbero restare aperte dovrebbero essere maggiori.

Il Cts

Per il momento sono solo ipotesi, ma le varianti fanno temere e per il Cts bisogna trovare un freno. Di “Lockdown leggero” si era parlato anche a novembre nel Governo Conte. Poi non se ne fece più nulla e si passò al sistema a colori.