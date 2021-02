Dolore a Ottaviano per la morte di Francesco Prisco, attivo nel mondo del sociale e del volontariato. A dare la notizia del decesso il sindaco Luca Capasso: «Il Covid ci ha portato via il nostro concittadino Francesco Prisco, un uomo sensibile, attivo del mondo del sociale e del volontariato. Sempre attento ai diritti delle persone con disabilità, che a Ottaviano e in tutta l’area vesuviana ha rappresentato con l’Uildm. Ci mancherà tantissimo, condoglianze alla famiglia».

Il ricordo

Un ricordo di Francesco Prisco vogliamo esprimerlo anche noi della redazione. In più occasioni abbiamo sentito Francesco Prisco per le iniziative solidali poste in essere, per le idee messe in campo con la sua Uildm. Ci resta come a tutti la memoria di un uomo garbato e propositivo, mai sopra le righe e attento nella comunicazione e nel rispetto verso gli altri. Una figura che mancherà non solo ad Ottaviano, ma a tutto il mondo associativo del Vesuviano.