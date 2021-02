Dramma in mattinata sull’Asse Mediano, proprio sulla della rampa di ingresso Afragola-Cardito. I feriti sono diversi e purtroppo si registra un morto. Lo scontro è tra una Fiat Panda bianca e una Jeep. Poi sono rimaste coinvolte altre vetture sopraggiunte. Uno dei responsabili del sinistro è scappato dal luogo della tragedia per poi essere bloccato poco dopo dalla Polizia di Stato. Una delle due vetture avrebbe percorso la rampa d’accesso dell’Asse Mediano contromano. Sembra che a bordo ci fossero dei rapinatori che scappavano dalla Polizia dopo aver compiuto un furto.

I soccorsi

Uno dei due rapinatori sarebbe rimasto ferito, un altro avrebbe poi cercato di fuggire. L’uomo, arrestato, è stato caricato poi sull’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Cardarelli. Inutili invece i tentativi di rianimazione messi in campo dai sanitari per salvare la vittima dell’incidente. Sulla dinamica e sulla ricostruzione indagano gli agenti del commissariato di Frattamaggiore. Traffico in tilt all’ingresso dell’asse mediano da Afragola Cardito.