Ha intimidito in maniera mafiosa un uomo che si era lamentato del baccano. Accade nel Napoletano, e la polizia ha dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli, nei confronti dei pregiudicati di Ercolano, Salvatore Panico e Gennaro Marrazzo, che devono rispondere di minaccia e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo aggravati dal metodo mafioso. Le indagini, nate il 28 settembre scorso e supportate da attivita’ tecniche, hanno permesso di individuare i due come protagonisti di una violenta aggressione a Villaricca a un uomo che aveva protestato per i rumori provenienti dalla vicina paninoteca.

L’agguato

Un agguato, con un colpo d’arma da fuoco nei confronti dell’auto in quel momento guidata dalla vittima. Minacciata anche con la frase “porco ti uccidiamo”, commissionato dal titolare dell’esercizio commerciale. Panico e Marrazzo per gli inquirenti sono legati, rispettivamente, al clan Vollaro di Portici. Oltre che a un gruppo criminale attivo tra i quartieri di Napoli Bagnoli, Agnano e Cavalleggeri d’Aosta.